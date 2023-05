Bo Svensson: „Ein bedeutsames Spiel, ein logisches Ziel”

Mainz. Das Duell sei ein besonderes, sagt Bo Svensson. Frankfurt sei nicht weit weg, eine gefühlte Viertelstunde mit dem Bus. Die Spiele gegen die Eintracht seien immer von besonderer Bedeutung, auch wenn es für ihn persönlich kein „klassisches Derby ist. Ein Derby ist für mich ein Duell zwischen zwei Mannschaften aus einer Stadt: Glasgow Rangers gegen Celtic oder AC Milan gegen Inter”. Der Trainer von Mainz 05 will aber keine Derby-Diskussion anstoßen, mit der Unterkategorie „Rhein-Main-Derby” kann er auch gut leben. So oder so: „Es ist ein sehr wichtiges Spiel, weil wir auch so kurz vor dem Saisonende so eng in der Tabelle beieinander stehen. Zudem ist es ein schwieriges Auswärtsspiel, in dem wir ein gutes Gesicht zeigen und besser spielen wollen als zuletzt.” Am Samstag (15.30 Uhr, Sky) könnten die 05er mit einem Erfolg die Eintracht im Kampf um die Europapokalplätze entscheidend distanzieren.