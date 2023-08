Bo Svensson: „Ich werde immer Lust auf Mainz 05 haben“

Wie beim Handspiel?

Das ist das allerbeste Beispiel. Würden wir hier mit acht Leuten am Tisch sitzen und über eine Szene mit einem vermeintlichen Handspiel diskutieren, werden wir vermutlich acht verschiedene Meinungen über die Situation haben. Dann stelle ich mir die Frage: Wird das Spiel wirklich gerechter, wenn wir Szenen zehnmal in Zeitlupe sezieren, oder ist es nicht besser zu berücksichtigen, dass Dinge, die in Echtzeit geschehen, auch in solcher vom Schiedsrichter bewertet werden sollten? Die Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Platz ist viel näher an der Spielrealität. Wollen wir wirklich, dass die Spieler sich unnatürlich bewegen, die Hände hinter den Rücken legen, weil sie Angst vor einem Handspiel haben? Wollen wir wirklich, dass es sich mehr lohnt, im Sechzehner jemandem absichtlich an die Hand zu schießen als aufs Tor, weil es dann meist einen Pfiff gibt? Ich denke, dass das Streben nach absoluter Gerechtigkeit durch den VAR in Fällen wie dem Handspiel das komplette Gegenteil bewirkt hat.