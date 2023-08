Bo Svensson klärt zwei Personalien vor Mainz-05-Testspiel

Wer erster Stellvertreter von Zentner wird, darüber sei noch keine Entscheidung gefallen. Svensson bestätigte eine Tendenz, einen Namen nannte er aber noch nicht. Erkenntnisse über die weitere Rangfolge im Tor dürfte aber der Test liefern, bei dem der Trainer in der linken Außenverteidigung wieder mit Anthony Caci rechnet, der nach einem Schlag auf den Fuß am Montag nur am Spielfeldrand radeln konnte. Fehlen wird neben den verletzten Silvan Widmer und Jonathan Burkardt auch Innenverteidiger Sepp van den Berg. Der Leihspieler des FC Liverpool trainiert nach vielen Verletzungen in den vergangenen Monaten weiter nicht voll mit der Mannschaft. Ansonsten will Svensson im Test gegen St. Gallen in zweimal 45 Minuten komplett durchwechseln. Die Schweizer sind bereits in die Liga gestartet, wo sie nach einem 2:1-Sieg gegen den FC Basel zuletzt mit 0:1 beim FC Lugano verloren.