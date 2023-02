Bo Svensson macht Geheimnis um Torwartfrage bei Mainz 05

Er gucke, was am besten zur Aufgabe passt. Die ist am Sonntag anspruchsvoll. Leverkusen bezeichnet der Trainer dabei als „Top-5-Mannschaft“ der Liga, die mit starken Spielern und enormen Tempo überzeuge. Bayer demonstrierte in der Woche offensiv auch in der Europa-League-Zwischenrunde gegen den AS Monaco seine Stärken, verlor nach 2:1-Führung aber 2:3. „Es ist eine komplizierte, aber reizvolle Aufgabe. Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzuziehen”, fordert Svensson. Das muss den Mainzern besser gelingen als bei der 0:3-Niederlage im Hinspiel. Egal, wer in Leverkusen im Tor steht.