Bo Svensson: Wir wollen in der Tabelle vor Wolfsburg bleiben

Mainz. Ein direktes Duell um einen Europapokal-Platz steht an. Trainer Bo Svensson erwartet mit dem FSV Mainz 05 ein „enges Spiel” am Sonntag um 17.30 Uhr beim VfL Wolfsburg. „Beide Mannschaften sind in guter Verfassung”, sagt Svensson. Dabei äußert der Coach ein klares Ziel für Sonntag: „Wir wollen in der Tabelle vor Wolfsburg bleiben und dann schauen, welche Auswirkungen das Ergebnis haben wird. Wir wollen in der Tabelle so hoch wie möglich stehen.” Das Wort „Europapokal” nimmt er dabei aber weiterhin nicht in den Mund.