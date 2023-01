Bobic sieht 777-Deal trotz inhaltlicher Fragen auf gutem Weg

Das sei aber ganz normal zu diesem Zeitpunkt. „Ich bin nie davon ausgegangen, dass das gewünschte Engagement von 777 und die Übernahme der Tennor-Anteile in ein, zwei Monaten durch ist“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten. Die amerikanische Investmentfirma, die auch an mehreren anderen Fußballclubs beteiligt ist, will die Anteile des aktuellen Investors Lars Windhorst und seines Unternehmens Tennor in Höhe von 64,7 Prozent an der Hertha BSC KGaA übernehmen.