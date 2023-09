Bochum-Coach Letsch frustriert: „Das war eine Katastrophe“

Letsch wird in den nächsten Tagen viele Gespräche führen. „Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen und uns hinterfragen, aber ohne jetzt hier den Teufel an die Wand zu malen“, sagte der VfL-Coach. „Aber wir müssen Tacheles reden, und es wird jetzt auch ein bisschen rauer werden im Umgang. So können wir uns in einem Heimspiel nicht präsentieren“, sagte Letsch.