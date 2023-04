Bochum hofft auf weiteren Coup gegen Union Berlin

Ähnlich wie beim Überraschungserfolg des Revierclubs in der Hinrunde, als die als Bundesliga-Spitzenreiter angereisten Gäste mit 2:1 bezwungen werden konnten, setzt VfL-Trainer Thomas Letsch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir müssen mit allem, was wir haben, unser Tor verteidigen und unseren Fußball auf höchsten Level spielen. Dann sind wir konkurrenzfähig“, sagte der Fußball-Lehrer mit Blick auf das neuerliche Duell mit dem favorisierten Tabellendritten.