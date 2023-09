Bradasch: Kolo Muani war phasenweise mental nicht anwesend

Herr Bradasch, fünf Punkte aus drei Spielen, in Pokal und Conference League weiter, aber einen der besten Stürmer Europas ohne Ersatz verloren – wie fällt Ihre erste Bilanz bei der Eintracht aus?

Was hat Ihnen bisher an der Mannschaft gut gefallen, und wo ist der Verbesserungsbedarf am größten?

Wir haben ein gutes Positionsspiel. Die Spielweise der Gegner hat sich geändert, vor allem im Bezug auf tief stehende Mannschaften. Das sieht man auch daran, dass wir in den ersten Spielen nach Bayern und Dortmund den meisten Ballbesitz hatten, obwohl wir in Mainz eine halbe Stunde in Unterzahl gespielt haben. Die Entwicklung der vergangenen Wochen hat uns gut gefallen, sie muss aber weitergehen. Gerade im letzten Drittel, beim letzten Pass vor dem Tor.