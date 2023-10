Brajan Gruda wirbelt bei Mainz 05 und erntet Lob vom Trainer

Gegen Leverkusen sammelte Gruda Argumente für weitere Startelf-Einsätze im Abstiegskampf. Bo Svensson nahm dafür Ludovic Ajorque aus dem Team, beorderte Karim Onisiwo in die Spitze, schaffte dafür Raum für den 19-Jährigen im Mittelfeld. Durchaus mit Folgen für das Spiel von Mainz 05, das weniger auf lange Bälle setzte als zuletzt, stärker einem flachen Aufbau vertraute, mit einer Quote von 83 Prozent an angekommenen Pässen über dem durchschnittlichen Wert der bisherigen Saison lag (79 Prozent), wie Werte der Bundesliga zeigen. Und das, obwohl der Gegner Bayer Leverkusen hieß. „Es war schön mit anzusehen, wie wir den Ball nach vorne getragen haben“, bejahte Dominik Kohr spielerische Fortschritte im Mainzer Spiel. „Wir haben in Analysen gesehen, dass wir kicken können, gegen uns nicht immer so viel Druck ausgeübt wird, dass wir den langen Ball spielen müssen.“