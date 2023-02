Brandt plötzlich Führungsspieler in der BVB-Talente-Truppe

Nicht nur, weil er in seiner Heimatstadt den Treffer zum Endstand erzielte. Er ist eine der tragenden Figuren des Dortmunder Aufschwungs mit sechs Siegen in sechs Pflichtspielen seit Jahresbeginn. Und er ist für Trainer Edin Terzic (40) vor der bislang größten Herausforderung in diesem Jahr mit dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Chelsea der Hoffnungsträger in der schwarz-gelben Hochbegabten-Truppe.