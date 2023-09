Bremens Hoffnungsträger Keita: Macht Mitspieler besser

„Wir haben in den wenigen Minuten gesehen, was er für Qualitäten mitbringt“, lobte ihn Trainer Ole Werner. Über fünf Jahre nach seinem letzten Auftritt für RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga, ist der Mittelfeldspieler wieder zurück. Eine Adduktorenverletzung in der Vorbereitung hatte den 28-Jährigen weit zurückgeworfen. Sein Debüt im Bremer Dress am Samstag soll daher erst der Anfang sein. „Er hat die Fähigkeiten, seine Mitspieler besser zu machen“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz. „Es dauert noch, bis er seinen Rhythmus finden wird.“