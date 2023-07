Bundesliga-Auftaktprogramm: Derbys steigen sonntags

Die 05er starten auswärts in die neue Saison. Am 20. August (Sonntag, 15.30) tritt die Mannschaft von Trainer Bo Svensson bei Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei an. Bereits am zweiten Spieltag kommt es zum Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt: Am 27. August (Sonntag, 15.30) sind die Mainzer im Frankfurter Deutsche Bank Park gefragt. Es folgen vier Samstagspartien, jeweils um 15.30 Uhr: auswärts in Bremen (2. September), daheim gegen den VfB Stuttgart (16. September), beim FC Augsburg (23. September) und gegen Bayer Leverkusen (30. September). Am siebten Spieltag tritt Mainz 05 erstmals freitags an: Am 6. Oktober, 20.30 Uhr, bei Borussia Mönchengladbach. Das Heimspiel gegen den FC Bayern München wird das Topspiel des achten Spieltags (Samstag, 21. Oktober, 18.30 Uhr).