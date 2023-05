Bundesliga: Diese Entscheidungen können am Wochenende fallen

Berlin (dpa) - . Noch zwei Spieltage. Die Fußball-Bundesliga bietet in dieser Saison 2022/23 so viel Spannung wie lange nicht. Auch der Meister steht - im Gegensatz zu vergangenen Jahren - noch nicht fest. Nach dem 33. Spieltag könnte es allerdings so weit sein. Auch am Tabellenende müssen die Fans endgültige Entscheidungen befürchten.