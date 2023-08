BVB-Boss Watzke setzt auf langen Verbleib von Trainer Terzic

„Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus. Nach so langer Zeit in diesem Geschäft meine ich beurteilen zu können, wer ein Top-Trainer ist. Und Edin ist ein Trainer mit außergewöhnlichen Fähigkeiten“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten der „Sport Bild“. Auf die Frage, ob er nach dem enttäuschenden sechsten Tabellenplatz des BVB in der vergangenen Winterpause über eine Trennung von Terzic nachgedacht habe, antwortete Watzke: „Keine Millisekunde.“