BVB-Coach Terzic warnt: „Wird auch wieder Rückschläge geben“

Trotz der aktuellen Serie von acht Siegen am Stück, davon sechs in der Bundesliga, bleibt der Trainer von Borussia Dortmund vor der Partie bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) realistisch. „Es ist schön, dass die Fans diese Phase genießen können. Wir wollten dieses Erlebnis schaffen, dass die Leute wieder Bock haben, uns spielen zu sehen. Das freut uns natürlich“, sagte Terzic. „Aber wir sind noch nicht am Ziel. Es wird auch wieder Rückschläge geben.“