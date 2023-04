BVB gegen Bayern: Fußball-Bekenntnisse von Wüst und Söder

Am letzten Bundesliga-Spieltag seien die Bayern auch noch zu Gast beim 1. FC Köln, hob Wüst hervor. „Seit früher Jugend bin ich Fan des großartigen 1. FC Köln.“ Er drücke den Kölnern und den Dortmundern die Daumen. Söder sagte zu einer möglichen Bayern-Niederlage: „Bei Köln wäre es nicht so schlimm, aber bei Dortmund wäre es für mich ein bisschen emotional belastend.“ Noch sei die Saison aber nicht gelaufen: „Da wir Bayern immer für großes Boulevard stehen - mal schauen, was da noch drin ist.