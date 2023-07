BVB gewinnt 6:0 gegen US-Zweitligist - Terzic unzufrieden

Noch nicht dabei war BVB-Neuzugang Marcel Sabitzer, der sein Debüt aber bald feiern wird. „Wir wollen ihm die Zeit geben, sich anzupassen. Aber der klare Plan ist, dass er am Sonntag gegen Manchester United zum Einsatz kommt“, sagte Terzic. Der für etwa 20 Millionen Euro verpflichtete Mittelfeldspieler vom FC Bayern München habe aber schon komplett mit der Mannschaft trainiert. Gegen Manchester United City (31. Juli/3.00 Uhr MESZ in Las Vegas) und den FC Chelsea (3. August/2.30 Uhr MESZ in Chicago) soll Neuzugang Felix Nmecha, der aus Gründen der Belastungssteuerung noch fehlte, auf dem Platz stehen.