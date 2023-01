BVB-Kapitän Reus vor Comeback: „Fühle mich gut“

Der Nationalspieler ist einer von diversen Rekonvaleszenten, die dem BVB nach der langen Winterpause wieder zur Verfügung stehen. Das schürt den Glauben an eine bessere Bilanz als in den bisherigen 15 Partien, nach denen der BVB auf dem enttäuschenden sechsten Platz rangiert: „Wir müssen hier den großen Grundstein für eine sehr, sehr gute Rückrunde legen, weil wir viel aufzuholen haben. Wir müssen von Tag eins an aufholen. Da gibt es keine Ausreden.“ Reus sieht großen Handlungsbedarf: „Wir brauchen wieder mehr Intensität, die Gier, den Einsatz in Zweikämpfen und müssen wieder als Einheit auftreten. Es sind einfach zu viele Spiele dabei, in denen wir Ausreißer haben.“