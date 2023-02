BVB nutzt Bayern-Patzer: Titelrennen eng wie lange nicht

So offen wie in diesem Jahr war die Frage nach dem deutschen Meister lange nicht mehr. Dass drei Teams punktgleich oben stehen, gab es nach Angaben des Datendienstleisters Opta seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung 1995 zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison noch nie. „Man sieht einfach, dass man keinen Zentimeter nachlassen darf, sonst wird es schwierig“, sagte Reus. Zwischen Branchenprimus Bayern und Eintracht Frankfurt auf Platz sechs liegen nur fünf Punkte. Terzic mahnte allerdings: „Wir sind noch nicht im Ziel, deswegen bleiben wir da demütig und bescheiden.“