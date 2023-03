BVB-Profi Haller will im Derby gegen Schalke spielen

Terzic habe ihm im Januar ein paar Pausen gegeben, das sei in Ordnung gewesen. „Aber nicht im Derby. Das ist ein Spiel, das man spielen will, in dem man treffen will, gewinnen will“, sagte der Ivorer. Nach seinem ersten Liga-Treffer für den BVB Anfang Februar gegen Freiburg wartet Haller seit vier Spielen in der Fußball-Bundesliga auf ein Tor.