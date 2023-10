BVB suspendiert Talent Brunner - Terzic: „Gab einen Vorfall“

Brunner war Ende August vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Er gilt als potenzieller Kandidat für den Sprung in die Profi-Mannschaft. „Er ist ein herausragend talentierter Spieler, der in der letzten Wochen sehr gut bei uns mittrainiert hat“, sagte Terzic.