BVB-Talent Coulibaly auf Leihbasis nach Antwerpen

Coulibaly war vor zwei Jahren von Paris St. Germain zum BVB gewechselt und steht noch bis 2026 unter Vertrag. Er kam bei den Dortmunder Profis jeweils einmal in der Champions League und in der Bundesliga zum Einsatz und bestritt 25 Spiele in der 3. Liga. Noch vor wenigen Wochen war der Abwehrspieler einem Transfer zum Premier-League-Club Burnley nahe. Doch der Wechsel platzte in letzter Sekunde.