BVB zeigt anderes Gesicht: Sieg und Zuversicht im Titelkampf

Nach den Niederlagen im Bundesliga-Gipfeltreffen bei den Bayern und im Viertelfinale des DFB-Pokals bei RB Leipzig war heftige Kritik über den BVB hereingebrochen. Keine vernünftige Einstellung, nicht da in den entscheidenden Momenten - so lauteten die Vorwürfe aus dem Umfeld, aber auch aus dem Verein selbst. „Es war nicht so, dass wir unberechtigt kritisiert wurden“, sagte Trainer Edin Terzic. „Wir konnten heute ein anderes Gesicht zeigen. Wir wussten, dass das auch nötig war, weil wir uns auch in gewisser Weise entschuldigen wollten für die Spiele in München und in Leipzig.“