Challenge? Drees: „90 Prozent der Trainer wollen sie nicht“

Drees setzt mit den Schiedsrichtern aktuell auf ein spezielles Feedback. „Wir haben beispielsweise eine Expertengruppe initiiert, in der wir mit Ex-Spielerinnen und Ex-Spielern, die auch schon bei Spielen im Videocenter waren, diskutieren. Und sie nach ihrer Meinung fragen“, erklärt der 53-Jährige: „Wir schicken ihnen regelmäßig Videos, bitten sie: Schaut euch mal bitte diese potenzielle Strafstoßsituation an, wie schätzt ihr das ein? Den Input geben wir natürlich auch an die Schiedsrichter weiter. Der Austausch ist total wertvoll.“ Zu der Gruppe gehören laut Drees unter anderen Simone Laudehr, Nia Künzer, Heiko Westermann, Daniel Jungwirth und Sebastian Kneißl. „Was wir da an Input und an Rückmeldung bekommen, finde ich ganz großartig.“