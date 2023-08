Chemie stimmt: Kane und FCB „wachsen mehr und mehr zusammen“

Zwei Wochen nach dem verlorenen Supercup gegen Leipzig und Kanes Deutschland-Debüt sieht die rot-weiße Bayern-Welt schon wieder anders aus. Das Zusammenspiel zwischen dem Neuner und seinen Offensivpartnern entwickelt sich schnell. „Ich liebe die Chemie in der Mannschaft, wir wachsen mehr und mehr zusammen. An jedem Tag, in jedem Training, in jedem Spiel lernen wir mehr über uns“, sagte der 30-Jährige.