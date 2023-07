Clemens Riedel: „Ich war und bin immer ich selbst“

Spricht man mit anderen über Sie, heißt es immer: Clemens Riedel ist so nett, so reflektiert, so klug. Ist das ein Image, mit dem man leben kann?

Ich freue mich, das zu hören. Auf dem Platz kann und will ich nicht immer lieb sein, aber als Mensch werde ich gerne so wahrgenommen. Das würde ich auch gerne so beibehalten.