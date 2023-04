Club bestätigt: Paulo Otavio verlässt VfL Wolfsburg

Der aktuell am Sprunggelenk verletzte Brasilianer kam 2019 vom FC Ingolstadt nach Wolfsburg, weil er mit dem damaligen VfL-Trainer Oliver Glasner schon erfolgreich beim Linzer ASK zusammengearbeitet hatte. „Meine Zeit in Wolfsburg war trotz meiner schweren Verletzungen sehr schön und der Abschied fällt mir wirklich nicht leicht. Ich habe mich aber dazu entschieden, in meiner Karriere einen neuen Weg einzuschlagen“, sagte der 28-Jährige.