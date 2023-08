Conference-League: SGE trifft auf Beer-Sheva oder Sofia

Frankfurt/Nyon. Die Frankfurter Eintracht wird in den Play-Off-Spielen zur Conference-League auf den Sieger aus der Partie Hapoel Beer-Sheva (Israel) gegen Levski Sofia (Bulgarien) treffen. Das ergab die Auslosung am Montagmittag in der Zentrale der UEFA in Nyon. Gespielt wird am 24. und 31.August, die Eintracht muss zuerst auswärts antreten. Der exakte Gegner, also Beer-Sheva oder Sofia, wird in den Spielen am 10. und 17. August ermittelt. Es geht also in die bulgarische Hauptstadt oder nach Israel. Beer-Sheva ist eine der größten Städte Israels (200.000 Einwohner), liegt im Süden des Landes, nicht weit entfernt vom Gaza-Streifen.