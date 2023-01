Darauf kommt es im Abstiegskampf der Bundesliga an

Mit großem Optimismus ist Hertha aus dem Trainingslager in Florida nach Berlin heimgekehrt. „Alles in allem haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, mit viel Fleiß abgearbeitet“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz, „aber wir sind uns bewusst, in welcher Tabellenregion wir uns befinden“. Überschattet wurde das Trainingslager durch die Verletzung von Chidera Ejuke, der einige Wochen ausfallen wird. Mit Florian Niederlechner vom FC Augsburg sowie dem Kieler Fabian Reese stehen zwei neue Stürmer ab dem Sommer unter Vertrag - möglicherweise kommt einer oder kommen beide schon in diesem Winter.