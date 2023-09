Darmstadt 98 gegen Gladbach mit Personalproblemen

Darmstadt. Als Torsten Lieberknecht am Freitagmittag vor die versammelte Presse trat, um über die kommende Bundesliga-Partie des SV Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach zu sprechen, hatte er, was die Personalsituation seiner Mannschaft anbelangt, positive, aber auch negative Nachrichten im Gepäck. Sowohl die Defensive als auch die Offensive wird am Sonntag (17.30 Uhr) verletzungsbedingt geschwächt auftreten, wenngleich Lieberknecht immer wieder gerne betont, auf allen Positionen flexibel reagieren zu können.