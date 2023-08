Darmstadt 98 holt Ex-Stürmer zurück

Darmstadt. Luca Pfeiffer ist zurück am Böllenfalltor. Der Angreifer kommt für eine Saison leihweise vom VfB Stuttgart zurück an alte Wirkungsstätte. Bei den Lilien hatte der 26-Jährige seine erfolgreichste Zeit, erzielte in der Saison 2021/22 17 Toren in 32 Zweitliga-Spielen. Nun also die Rückkehr, die die Lilien-Verantwortlichen noch vor wenigen Tagen als aussichtslos erachteten. „Nach meinem wunderschönen Jahr in Darmstadt habe ich die Lilien in der vergangenen Saison natürlich weiterhin genau verfolgt und mich sehr über den Aufstieg gefreut“, sagt Pfeiffer. „Ich hatte auch immer Kontakt zu vielen Leuten im Verein und freue mich nun sehr, ab sofort wieder die Lilie auf der Brust zu tragen.“