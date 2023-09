Darmstadt 98-Kicker hadern mit 3:3 und „sehr wildem Spiel“

Maglica empfand denn auch eine Achterbahn der Gefühle. Das schöne Gefühl: „Mein erstes Bundesligator mit dem Kopf, das, was ich am besten kann, – und das wird für immer bei mir bleiben. Wir haben in der ersten Halbzeit ein Top-Spiel gemacht. Also die ganze Mannschaft. Und dann passiert eine Aktion.“ Der 24-jährige Lilien-Verteidiger könne im Nachhinein nicht genau sagen, wie und ob überhaupt seine Hand (im Verband) am Ball war.