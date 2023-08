Darmstadt 98 leiht Wolfsburgs Bartol Franjic aus

Franjic, der bei den 98ern die Rückennummer 28 erhält, freut sich auf die Aufgabe in Darmstadt. „Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir dabei sofort ein gutes Gefühl gegeben. Es ist schön, dass ich nun noch vor dem ersten Spiel meine neuen Kollegen kennenlernen kann“, wird der Kroate in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Im vergangenen Jahr durfte ich bereits Bundesligaluft schnuppern, nun möchte ich in Darmstadt den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen und der Mannschaft dabei helfen, den Klassenerhalt zu schaffen.“ Gut möglich, dass er schon am Sonntag im Derby mitwirken darf. Zuvor hatten die Lilien bereits Luca Pfeiffer vom VfB Stuttgart ausgeliehen.