SV Darmstadt 98 verliert in Stuttgart mit 1:3

Doch die Führung währte nur fünf Minuten. Die Hausherren kamen nach einer Flanke von Pascal Stenzel durch Serhou Guirassy im Strafraum an den Ball. Der Stuttgarter Torjäger legte den Ball mit dem Rücken zum Tor ab und Enzo Millot schob zum Stuttgarter Ausgleich ein. Die Schwaben dominierten die Partie, suchten immer wieder Angreifer Guirassy. Und warum der Nationalspieler Guineas an der Spitze der Torjägerliste steht, bewies er nach 32 Minuten. Annahme, Drehung, Schuss aus 18 Metern in den Winkel – ein Kunstwerk von Tor. Die Lilien hatten die Führung innerhalb von zehn Minuten aus den Händen gegeben. Der Frust darüber und einen nicht gegebenen Freistoß äußerte sich bei Kapitän Fabian Holland, der noch vor der Pause Gelb kassierte. Und beinahe hätten auch die Lilien noch ein Gegentor kassiert. Doch Chris Führich verzog in aussichtsreicher Position kurz vor dem Pausenpfiff.