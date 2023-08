Darmstadt gegen Homburg: Letztes Pflichtspiel vor 30 Jahren

Am 31. Januar 1976 traf man sich schon einmal im DFB-Pokal: Lilien-Torwart Dieter Rudolf rettet hier gegen den Homburger Harald Diener (am Boden). Zuschauen müssen (von links) Jesper Petersen, Walter Bechtold (SV 98, hinten), Manfred Drexler (SV 98) und Homburgs Gerhard Pankotsch. Am Ende gewannen die Homburger das Achtelfinalspiel im schneebedeckten Waldstadion mit 3:0.