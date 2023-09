Darmstadt-Trainer: Bundesliga wie ein „Cluburlaub“

In einem Interview des Streaming-Dienstes „DAZN“ sagte der 50-Jährige nach der 1:3 (1:2)-Niederlage beim VfB Stuttgart: „25, 30 Jahre fahren immer dieselben Gesichter in den Robinson Club oder keine Ahnung in welchen Club, und dann kommt eben mal ein neuer Gast dazu und dann wird geguckt, wie benehmen die sich, was ziehen die an.“