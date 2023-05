Das neueste Mainz 05-Gerücht: Ein Malocher fürs Mittelfeld?

Bereits jetzt fahnden die Mainzer nach einem möglichen Ersatz, falls einer der beiden Spieler den Bundesligisten verlässt. Seit längerem hält sich schon das Gerücht, wonach Tom Krauß auf dem Zettel steht. Nach einem Bericht der „Bild“ könnte ein Wechsel zu Mainz 05 nun näher rücken. Danach hat der Bundesligist in dieser Woche mit Krauß gesprochen. Der Haken: Konkret bemühen wollen sich die Mainzer danach erst um ihn, falls Anton Stach oder Leandro Barreiro gehen. Momentan bahnt sich ein Wechsel nicht an. Sportvorstand Christian Heidel sagt: „Wir sind mit keinem Klub in Verhandlungen, mit keinem Berater in Kontakt, weil ein Spieler gehen will.“ Er stellt aber auch heraus: „Ich habe noch nie gehört, dass ein Spieler von Mainz 05 unverkäuflich ist.“