Das Restprogramm im Titelkampf

Berlin (dpa) - . Borussia Dortmund geht als Tabellenführer in die verbleibenden fünf Spieltage der Fußball-Bundesliga. Der BVB überholte am Samstag durch das 4:0 gegen Eintracht Frankfurt den taumelnden Rekordmeister FC Bayern, der drei Tage nach dem Aus in der Champions League ein 1:3 beim FSV Mainz 05 kassierte. Können die Münchner noch einmal kontern? Ein Vorausblick.