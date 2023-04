De Ligt-Distanzschuss bringt Bayern den Sieg in Freiburg

Die Bayern waren zwar auch in der Schlussphase näher am zweiten Treffer. Sie schafften es jedoch selten, die kompakte Defensive der Hausherren in Bedrängnis zu bringen. Leroy Sané setzte einen Konter über das Tor und Gnabry scheiterte in der Nachspielzeit am Pfosten. Aber auch Sommer musste gegen Roland Sallai noch einmal eingreifen, um den Sieg sicherzustellen (73.).