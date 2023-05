Defensiv ganz schwach: Mainz 05 verliert gegen VfB Stuttgart

In der 29. Spielminute durfte sich 05-Keeper Dahmen erstmals auszeichnen. Nach einem Steckpass von Endo war der 25-Jährige schnell genug aus seinem Tor geeilt, um vor dem heranstürmenden Serhour Guirassy zu klären. Stuttgart kam nun besser ins Spiel - und nach einem Eckball von Hiroki Ito zu einem weiteren vielversprechenden Abschluss. Endo köpfte jedoch deutlich über das Mainzer Tor .Auf der Gegenseite war es in der 39. Spielminute erneut Onisiwo, der von Stach in Szene gesetzt wurde. Aus halblinker Position bekam der Österreicher aber nicht genügend Power hinter den Ball - Müller hielt problemlos. Anstatt 2:0 in Führung zu gehen, kassierte Mainz 05 noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Den Rheinhessen flog ein eigener Eckball um die Ohren, weil die Absicherung nicht stimmte. So hängte der pfeilschnelle VfB-Offensivspieler Silas 05-Akteur Barkok ab und marschierte auf dem rechten Flügen bis tief in die Mainzer Hälfte, von wo aus er auf Guirassy querlegten. Fernandes grätschte dazwischen, der Ball landete aber genau bei Endo. Der Japaner verwertete den Ball sehenswert und bugsierte ihn unhaltbar für Dahmen zum 1:1 ins Tor (41.). Das Remis zur Pause ging durchaus in Ordnung.