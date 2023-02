Kölns Denis Huseinbasic: „Ich vergesse nie, woher ich komme”

Apropos: Sie sind in Erbach geboren, in Michelstadt aufgewachsen. Wie war der Sprung in die Großstadt nach Köln? Schon mit 18 bin ich aus dem Odenwald nach Heusenstamm bei Offenbach gezogen. Köln jetzt ist natürlich noch mal etwas ganz anderes. Ich wohne ein bisschen außerhalb, brauche zehn Minuten mit dem Auto in die Stadt. Es ist immer viel los in der Stadt und für mich, der aus dem Odenwald kommt, etwas ungewohnt, aber auch schön auf der anderen Seite.

Sind Sie noch regelmäßig in der alten Heimat? Ja, sehr regelmäßig. Wir hatten nach dem Leipzig-Spiel zwei Tage frei, da war ich unten. Ich versuche, so oft wie möglich meine Eltern und meine Freunde zu sehen. Das sind zweieinhalb Stunden, das ist nicht ganz so weit. Es ist auch wichtig, um etwas abzuschalten.

Ihr Bruder Anel spielt nach wie vor beim SV Lützel-Wiebelsbach. Geben Sie ihm manchmal Tipps? Eigentlich nicht. Er spielt ja vor allem aus Spaß, da hat er kein Bock, sich was von mir anzuhören. Wenn die Möglichkeit besteht, bin ich aber bei den Spielen. Das ist zeitlich nicht so leicht, daher telefonieren wir, so oft es geht. Das familiäre Verhältnis ist mir sehr wichtig, deswegen bin ich auch oft zu Hause.

Ihr Vater war selbst Fußballer. War er so etwas wie Ihr zweiter Trainer? Mich selbst hat er nie trainiert, nur meinen Bruder in Erbach und Michelstadt. Aber wir haben oft Einzeltraining zusammen gemacht.

Wenn wir mal zurückblicken auf die Anfänge bei der FSV Erbach: Welche Erinnerungen kommen Ihnen da in den Sinn? Ich war damals beim Erbacher Fußballcamp, dass Darmstadt 98 organisiert hat. Da wurde ich von Darmstadt entdeckt und bin daraufhin zu den Lilien gewechselt. Das ist eine schöne Erinnerung, weil ich das Camp in den Ferien mitgemacht und nicht darüber nachgedacht habe, mal ein Angebot zu bekommen.

Von den Lilien ging es dann zur Eintracht und schließlich zum OFC. Alle drei hessischen Aushängeschilder in der Vita zu haben, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Was unterscheidet die Clubs? In Darmstadt war ich noch sehr jung. Aber man hat auf alle Fälle gemerkt, dass es in Frankfurt um einiges professioneller ist. Die Anlage zum Beispiel, aber auch das Krafttraining in der U14. Dann bin ich mit 17 nach Offenbach gewechselt und hab‘ mich direkt familiär aufgehoben gefühlt. Schon damals habe ich davon geträumt, irgendwann mal im Stadion dort zu spielen. Ich habe Offenbach viel zu verdanken, aber grundsätzlich macht jedes der drei Nachwuchsleistungszentren seine Aufgabe gut.

Warum haben Sie das Nachwuchsleistungszentrum in Darmstadt und Frankfurt jeweils verlassen? In Darmstadt wurde ich von Frankfurt gescoutet, da musste ich nicht lange überlegen. Bei der Eintracht wurde ich dann nach der U16 aussortiert.

Warum? Zum einen wegen des Körperlichen, aber auch, weil die Konkurrenz im Mittelfeld groß war. Letztlich ist es aber alles perfekt, wie es gelaufen ist.