Denkmal für Gerd Müller vor Münchner Arena eingeweiht

„Man muss beim FC Bayern immer bewahren, was war und was ist. Gerd war ein unglaublicher Spieler und ein toller Mensch, den wir nie vergessen werden. Heute ist ein ehrwürdiger Tag, um ihm zu gedenken. Er und Franz Beckenbauer sind die Ikonen, die der FC Bayern hervorgebracht hat“, sagte der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Dienstag in München.