Der BVB trauert um vergebene Meisterchance

Tränen: Die Bilder des 27. Mai 2023 wird in Dortmund so schnell niemand vergessen. Als feststand, dass die Borussia erneut gescheitert war, brachen Spieler und Fans in Tränen aus. Der gebürtige Dortmunder Reus saß minutenlang auf dem Boden. Trainer Edin Terzic weinte vor der Südtribüne, auf der er früher selbst den BVB angefeuert hatte. Die Dortmunder Fans feierten ihn mit Sprechchören. Der 40-Jährige trägt die Borussia im Herzen, hat das Zeug zum Kult-Coach à la Jürgen Klopp. Bei aller Trauer über die verpasste Mega-Chance kündigte Terzic schon den nächsten Titel-Angriff an.