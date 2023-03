Der Eintracht-Film, der nicht nur Kevin Trapp tief berührt

Was macht den Film für Sie sehenswert?

Dass man noch mal mitgenommen wird in die schönen und schmerzhaften Situationen, die wir auf dem Weg zum Finale nach Sevilla hatten. Für viele bleibt natürlich der letzte Elfmeter von Rafael Borré in Erinnerung und die 30.000 Frankfurter in Barcelona, das sind die Highlights, die man auf ewig mit dem Triumph verbindet, aber letztlich muss man sich auch anschauen, wie viele Rückschläge es gab. Zum Beispiel das Pokal-Aus in Mannheim, und wie viel Arbeit dahinter steckte, diese zu meistern. Den Lernprozess erklärt Oliver Glasner sehr gut in dem Film. Eine Besonderheit und zentrales Element im Film ist die Rückkehr der Fans nach der Corona-Zeit, die großen Anteil am größten Erfolg des Clubs seit 42 Jahren hatten, und dies würdigt der Film auch.