Der „Eisenfuß“: Werder-Legende Höttges gestorben

Nun ist der Weltmeister von 1974 und Europameister von 1972 gestorben. Wie der SV Werder unter Berufung auf seine Familie am Montag mitteilte, starb Höttges schon am 22. Juni im Alter von 79 Jahren in einer Seniorenresidenz bei Bremen. In den letzten Jahren seines Lebens hatte er an Demenz gelitten.