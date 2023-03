Der Glaube wächst: BVB im Titelrennen -„Bereit zu leiden“

Der neuerliche Sprung an die Tabellenspitze für einen Tag verleitete zwar niemanden zu einer Kampfansage an die Bayern, schürte aber die Hoffnung auf einen ähnlichen Coup wie in den vom einstigen Kulttrainer inszenierten Zeiten. „Alle würden sich wünschen, dass es im Titelrennen bis zum Ende eng bleibt“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, „wir haben jetzt den zehnten Sieg in Folge geholt. Das gibt eine Menge Kraft und Überzeugung.“ Am Samstag zogen die Bayern mit dem glanzlosen 2:1 (1:0) beim VfB Stuttgart dank des besseren Torverhältnisses wieder vorbei.