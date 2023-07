Der Risiko-Transfer: Dortmund und die Nmecha-Diskussion

Auf der Internetseite des bekannten BVB-Fanmagazins „schwatzgelb.de“ brachte eine Autorin ihre Enttäuschung zum Ausdruck. „Der Verein hat den Punkt verpasst, deutlich zu machen, dass keine sportliche Qualifikation, persönliche Defizite bei den wichtigsten Werten des Vereins ausgleichen könnte!“, schreibt sie. Es habe „die Generationen vor uns so viel Kraft und Mühe und Zeit gekostet“ dafür zu sorgen, dass jeder „sich in der BVB Familie willkommen fühlen kann. Sowohl von Fan- als auch von Vereinsseite! Ich weiß gar nicht, ob Naivität überhaupt noch das richtige Wort für das ist, was unser Ballspielverein sich da geleistet hat.“