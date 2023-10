DFB-Pokal: Eintracht will Drittligisten nicht unterschätzen

Auf der anderen Seite steht mit Olaf Janßen (57) ein ehemaliger Eintracht-Held als Trainer an der Seitenlinie. Janßen trug von 1996 bis 2000 54 Mal das Trikot mit dem Adler auf der Brust, war dabei beim legendären Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, als die Eintracht am 29. Mai 1999 mit einem 5:1 am letzten Spieltag den Klassenerhalt schaffte. „Das war für mich der emotionalste Moment in meiner Karriere als Spieler und Trainer, unvergessen“, sagt er heute, „ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.“ Als das Pokal-Los den Kölnern nun die Eintracht bescherte, empfand Olaf Janßen dies als „Geschenk“. Bei allen Sympathien, die er noch immer für seinen ehemaligen Klub hegt, will er den Frankfurtern am Mittwoch einen schweren Abend bereiten. „Ich glaube, dass meine Mannschaft in der Lage sein wird, die Eintracht zumindest zu ärgern“, sagt er, „ich habe eine Mannschaft, die ihr Herz auf dem Platz lassen wird.“