DFB-Pokal: Heimspiel für Mainz 05 in Runde zwei

05-Sportvorstand Christian Heidel freut sich über das Pokallos, „weil wir ein weiteres Heimspiel in der Mewa Arena vor unseren Fans austragen zu dürfen. An den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen war bereits zu spüren, welche Rolle sie spielen und wie gut es den Jungs tut, auf ihre Unterstützung zählen zu können. Flutlicht-Atmosphäre, ein Alles-oder-nichts-Spiel, was will man mehr? Mit Arminia Bielefeld treffen wir auf einen Liga-Konkurrenten auf Augenhöhe, gehen die Aufgabe aber selbstverständlich mit dem Ziel an, ins Achtelfinale einzuziehen.“